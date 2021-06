Quentin Tarantino onthult mysterie personage Brad Pitt in boek

Tarantino was te gast bij de Pure Cinema Podcast om meer te vertellen over zijn roman, die in Nederland uitkomt bij uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Hij noemt Once Upon a Time in Hollywood: A Novel een nieuwe kijk op het verhaal uit de film. „Ik heb vijf jaar aan dat script gewerkt, er was zoveel waar ik over heb nagedacht dat nooit het papier hebben gehaald. Zaken waar ik de personages op gebaseerd heb, waardoor ik dingen over ze heb geleerd”, aldus de regisseur, die het boek ’de ongebreidelde versie van de film’ noemt.

Quentin Tarantino en Brad Pitt op het Cannes Festival voor een fotoshoot voor Once Upon a Time... in Hollywood in 2019 Ⓒ anp

En daarin is dus een flinke rol weggelegd voor Cliff. „In de film is Cliff een mysterie, je vraagt je de hele tijd af wie hij is. In het boek is er een heel hoofdstuk over zijn verleden, vervolgens kom je in het heden van de film terecht en dan ga je weer terug in de tijd. En elk hoofdstuk is een korte opzichzelfstaande pulproman over Cliff.”

Once Upon a Time in Hollywood kwam in 2019 uit en werd genomineerd voor tien Oscars. Pitt won de Academy Award voor beste mannelijke bijrol voor zijn vertolking van Cliff. Hij mocht voor die rol ook onder meer een BAFTA en een Golden Globe ophalen.