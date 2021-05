Friends: The Reunion 28 mei te zien op SBS6

In de eenmalige aflevering blikken hoofdrolspelers Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow en Matthew Perry terug op hun tijd bij de serie, die van 1994 tot en met 2004 te zien was. Eigenlijk zou Friends: The Reunion al vorig jaar te zien zijn, maar de opnames werden vanwege de coronamaatregelen meerdere keren uitgesteld.

SBS6 zendt de reünie een dag na de première in de Verenigde Staten uit. Op 27 mei verschijnt de special op streamingdienst HBO Max.