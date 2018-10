Gordon veilt schilderij voor Sulawesi

Ⓒ Instagram

In het programma Gordon in Wonderland was woensdagavond te zien hoe de presentator samen met Petra Heijboer een schilderij maakte. Er kwamen blijkbaar zoveel aanvragen binnen van mensen die het doek wilden kopen, dat Gordon besloten heeft het te veilen. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi.