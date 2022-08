’Oppas van kinderen prins William en Catherine verhuist niet mee’

Het nieuwe optrekje van William, Catherine en hun kinderen George, Charlotte en Louis is kleiner dan hun huidige woning. Daarom zou er geen ruimte zijn om nanny Maria Borrallo bij het gezin in te laten trekken. In plaats daarvan krijgt ze een eigen woning in de buurt.

De Cambridges verhuizen volgens Britse media naar Adelaide Cottage om dichter bij koningin Elizabeth te wonen.