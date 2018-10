Tijs van den Brink kanshebber beste Europese journalist

„In Tijs en de Ramadan heb ik echt iets nieuws gedaan en ben ik ver uit mijn gebruikelijke comfortzone gegaan: ik ben een aantal dagen bij een moslimgezin gaan wonen, om de islamitische wereld in Nederland beter te leren kennen”, vertelt Van den Brink aan de EO.

De presentator kreeg daarbij ook tips van kijkers. „Ik stond in contact met honderd mensen uit een online-panel die met mij meeleefden en mij stuurden. Het was een mooi avontuur. Dat het ook nog beloond wordt met een nominatie, is natuurlijk prachtig!”

In totaal maken er 26 journalisten kans op de prijs. Naast Van den Brink is de Nederlandse documentairemaker Sinan Can, die voor BNNVARA programma’s over de Arabische wereld maakt, voor de negende keer genomineerd.

Tijs en de Ramadan werd in de zomer van 2017 uitgezonden door de EO. Bekijk hier de eerste aflevering.