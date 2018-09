Pip Pellens en Wilbert Gieske in SBS-serie

Zomer in Zeeland gaat over een Amsterdammer ( Boissevain) die na het overlijden van zijn vrouw met zijn kinderen Fenna ( Pellens) en Jurgen ( Bossen) naar Zeeland verhuist. In zijn column in een landelijk dagblad schrijft hij zijn ongezouten mening over het dorp en zijn bewoners.

De opnames van Zomer in Zeeland zijn in volle gang. De serie komt in het voorjaar van 2018 op televisie en wordt uitgezonden op de maandagavond, waarop nu het succesvolle Dokter Tinus te zien is.