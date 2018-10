Hailee Steinfeld presenteert MTV EMA’s

Ze won in 2017 op de EMA’s de prijs voor Best Push Artist, en is dit jaar genomineerd voor Best Pop, samen met Ariana Grande, Camila Cabello, Dua Lipa en Shawn Mendes. Steinfeld meldde het nieuws zelf via Facebook Live. „De EMA’s zijn een show waar alles kan gebeuren”, vertelt de 21-jarige. „Ik kan niet wachten om een nacht vol geweldige artiesten, optredens en een paar van mijn eigen verassingen te presenteren.”

