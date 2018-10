Fabrizio en Pommeline verloofd

Fabrizio ging op het vliegveld op zijn knieën. Pommeline was op vakantie geweest in Valencia en bij terugkomst, werd ze verrast met een ring. Ze barst in huilen uit, zo is te zien in een video die Fabrizio geplaatst heeft.

„Hij heeft mijn hart gestolen, dus nu ga ik zijn achternaam stelen. Ik heb ’ja’ gezegd!”, zo schrijft Pommeline bij een foto waarop ze haar verlovingsring en een grote bos rode rozen showt.

Pommeline en Fabrizio zijn sinds begin dit jaar bij elkaar, kort nadat haar relatie met Merijn op de klippen liep. Zowel Pommeline als Fabrizio deed mee aan Temptation Island als verleider. Ze zaten overigens niet in hetzelfde seizoen.