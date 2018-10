Dj Deadmau5 biedt excuses aan voor aids-grap

Dj Slushii twitterde na de beledigingen dat hij daadwerkelijk autisme had. „Ik ben mijn hele leven gepest. Het zien van die video heeft me erg verdrietig gemaakt, want ik heb altijd opgekeken naar Deadmau5”, tweette de 21-jarige EDM-dj. Deadmau5 bood zijn excuses aan, en meldde dat hij een pauze ging nemen om aan zichzelf te werken.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Zimmerman in opspraak komt op sociale media. Eerder deze week plaatste de dj een aantal tweets die mensen zagen als homofobisch en transfobisch.