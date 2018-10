'Katie Price terug bij ex Kris Boyson'

Katie werd woensdagochtend aangehouden nadat ze met haar auto van de weg geraakt was. Ze bleek teveel gedronken te hebben en werd meegenomen naar het politiebureau. Katie was op weg naar huis nadat ze het verjaardagsfeest van Kris, onuitgenodigd, bezocht had. Hij haastte zich vervolgens naar het bureau om haar bij te staan. „Hij heeft de hele nacht op haar gewacht. Kris paste op haar eigendommen en heeft haar vervolgens naar huis gebracht.”

Katie en Kris gingen zes weken geleden uit elkaar. Daarna legde ze het aan met Alex Anderson, maar die relatie is ook alweer voorbij. De twee exen bleven contact houden. „Kris bleef haar appen om te checken of het wel goed met haar ging. Ze hadden veel contact, ondanks dat Katie met iemand anders was. (...) Hij wachtte op zijn kans, ondanks dat zijn vrienden haar niet kunnen uitstaan.”