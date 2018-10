Dakota Johnson alleen ’zwanger’ van ideeën

De geruchten kwamen op gang door een verhaal van TMZ, dat zeker wist dat Dakota en Chris een ’gender reveal-party’ gaven in het huis van de zanger. Een bron had roze en blauwe ballonnen gezien en de blauwe werden opgelaten, wat er op zou wijzen dat er een jongetje op komst zou zijn. Eerder deze week had een woordvoerder van Dakota al gezegd dat het ’gewoon’ om de verjaardag van de actrice ging.

Die uitleg gaf Dakota ook aan Ellen DeGeneres. „Ik wist niet dat de ballonnen werden opgelaten. Ze zaten gewoon in een boog en ik denk dat het per ongeluk ging.”

Over haar romance met Chris, liet Dakota verder niets los. De twee gaan al ruim een jaar met elkaar maar houden dat strikt privé. Vorige maand liet de 29-jarige Fifty Shades-actrice zich voor het eerst uit over hun relatie. „Ik wil er niet over praten, maar ik ben erg gelukkig”, zei ze.