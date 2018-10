Rechter schrapt aanklacht tegen Harvey Weinstein

Aanklagers hadden geen bezwaar tegen het schrappen van de aanklacht. Er zouden tegenstrijdigheden aan het licht zijn gekomen in de verklaring van de vrouw. Zij stelde dat Weinstein haar in 2004 had misbruikt in een kantoor van filmstudio Miramax in Manhattan.

Het Openbaar Ministerie in de miljoenenstad maakte na de zitting bekend dat zich een nieuwe getuige had gemeld. Die had informatie die strijdig was met hetgeen Evans tegen aanklagers had gezegd. De getuige bleek ook bij een rechercheur zijn of haar verhaal te hebben gedaan, maar die zou de ontlastende informatie niet hebben doorgegeven aan de aanklagers.

Het OM zei Weinsteins advocaat Benjamin Brafman vorige maand te hebben geïnformeerd over de nieuwe ontwikkeling in de zaak. Brafman stelde volgens Amerikaanse media dat Evans meineed heeft gepleegd. Hij wil dat alle aanklachten tegen zijn cliënt worden geschrapt. „De zaak is niet voorbij, maar heeft volgens mij permanente en onherstelbare schade opgelopen”, aldus de advocaat.

Het besluit van de rechter betekent niet dat de juridische problemen van Weinstein nu achter de rug zijn. Hij moet zich nog verdedigen tegen vijf andere aanklachten, die betrekking hebben op het seksueel misbruik van twee andere vrouwen.

Tientallen vrouwen hebben Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij heeft ontkend ooit vrouwen tot seks te hebben gedwongen. Door de beschuldigingen tegen de bekende Hollywood-producer won de hashtag #MeToo vorig jaar snel aan bekendheid.