Joshua Nolet open over depressie

„Ik werd vandaag bang wakker. Angstig voor wat er misschien komen gaat. Het is weer die tijd van het jaar. Ik vertel mezelf dat al het geworstel in het verleden niet betekent dat de toekomst net zo moeilijk is en dat het deze keer anders kan zijn. Maar de woorden bieden weinig troost, want de afgelopen vijf winters waren niet bepaald de fijnste periodes voor mij” begint Joshua zijn verhaal.

„En dan omschrijf ik het nog mild”, gaat hij verder. „Mijn gedachten zijn soms heel donker. Zo donker dat ik op een punt kom dat ik niet meer kan zien wat nu zo normaal voor me lijkt: hoeveel geluk ik in mijn leven leven heb en hoeveel liefde ik mag ontvangen van mensen die dichtbij me staan maar ook van de mensen die van mijn muziek genieten. Hoe prachtig en bevrijdend schrijven is in plaats van een wrede tool waarmee je over jezelf kunt oordelen, hoe ik het verdien om geliefd te worden. Geliefd door mezelf.”

Een gevaarlijk gevoel van comfort

Hij legt uit dat het heel eenvoudig is om negatieve gedachten te gaan geloven als je niet meer kunt zien hoe mooi je leven is. „Dit klinkt misschien extreem als je nooit iets dergelijks hebt gevoeld, maar wie ze bekend voorkomen, weet dat deze gedachten een bepaald (gevaarlijk) gevoel van comfort bieden. Ze lijken de enige vluchtroute. Een manier om deze gevoelens te ontvluchten”, gaat hij verder.

Gelukkig kan Joshua de controle houden op zijn gedachten en weet hij dat ze giftig zijn. HIj bedankt daarvoor ook ’lieve familieleden, vrienden, zijn band, zijn therapeut, meditatie, de lente en muziek’. „Al deze dingen motiveerden me om uit de duisternis te stappen en mijn nieuwsgierigheid naar het leven terug te winnen. Depressie is een bitch. Het zorgt ervoor dat je alleen nog maar angst ziet en voelt. En angst voedt angst. Aan iedereen die hier tegen probeert te vechten: Ik hoop dat je jezelf kunt toelaten om erover te praten. Het is oké en niet jouw schuld. Gun jezelf de hulp die je nodig hebt om ervan af te komen of ermee te leren leven. Ik deel dit, omdat het vandaag World Mental Health Day is en dit onderwerp verdient meer licht, want niets gezonds kan groeien in het donker.”