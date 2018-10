Ook Frederik en Mary bezoeken Letland

Het hele jaar wordt in Letland, maar ook in buurlanden Estland en Litouwen, al stilgestaan bij de honderdjarige onafhankelijkheid. Het leverde de Baltische Staten veel aandacht op van de Europese royals. Koning Willem-Alexander plande een bezoek en ook onder anderen kroonprinses Victoria van Zweden en haar echtgenoot prins Daniel en kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen boekten een reis. Afgelopen week waren de Britse prins Edward en zijn vrouw Sophie nog in Letland.

Net als hun voorgangers nemen Frederik en Mary deel aan tal van evenementen in de hoofdstad Riga.