Kingsley Ben-Adir gaat Bob Marley spelen in biopic

De Paramount-film over Marley wordt geregisseerd door Reinaldo Marcus Green, die onlangs nog de regie in handen had van de film King Richard over de vader van de tenniszussen Venus en Serena Williams. Het script wordt geschreven door Zach Baylin, die met Green aan King Richard meewerkte.

Het is nog niet bekend waar de nog naamloze film over Marley precies over gaat. Volgens Variety zal de film zich richten op het leven en de carrière van de Jamaicaan, die grote hits scoorde als Could You Be Loved, I Shott The Sheriff en No Woman, No Cry.

Filmstudio Paramount kan de biopic maken met steun van de familie van Marley, die in 1981 overleed aan de gevolgen van huidkanker. Eerder maakte de studio al de succesvolle biografische muziekfilm Rocketman, over het leven en de carrière van zanger Elton John.