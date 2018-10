ADE-feesten Bijlmerbajes geannuleerd

Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost kon de brandveiligheid niet worden gegarandeerd. Boven de ruimte waar de feesten zouden worden gehouden zitten 300 studentenwoningen. Omdat er maar één vluchtroute is, zouden zij door de ruimt evan het feest moeten vluchten. Dit zou te riskant zijn en dus werd er geen vergunning gegeven. Zo meldt AT5.

Onder meer Seth Troxler, Speedy J en Nina Kraviz zouden draaien tijdens de feesten.De kaarten hiervoor waren binnen enkele minuten uitverkocht, maar de mensen die zo gelukkig waren een ticket te bemachtigen, worden nu teleurgesteld: de feesten kunnen namelijk ook niet naar een andere locatie worden verplaatst. Bezoekers met een kaartje voor één van de drie evenementen krijgen hun geld automatisch teruggestort.

„We begrijpen heel goed dat mensen die een kaart hadden gekocht teleurgesteld zijn. Wij voelen hetzelfde en hopen dat iedereen begrijpt dat we maandenlang hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Een feest op het laatste moment annuleren is niet waar wij voor staan. Sinds we afgelopen week hoorden over de vergunningsproblemen, hebben we geprobeerd een oplossing te vinden. Die is helaas niet gevonden”, laat de organisatie weten.