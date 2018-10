Harald en Sonja beginnen Chinees staatsbezoek

Het staatsbezoek van Harald en Sonja, beiden 81 jaar, duurt officieel acht dagen. Naar verluidt was het koningspaar er al een paar dagen om al in China te acclimatiseren. Sinds vrijdag is kroonprins Haakon al begonnen als regent. Details over het privéverblijf van Harald en Sonja zijn echter niet gegeven.

In Dunhuang werden Harald en Sonja opgewacht door de gouverneur van de provincie Gansu en de Noorse ambassadeur in China, evenals een groepje plaatselijke bloemenmeisjes. Een van de attracties in de buurt van Dunhuang zijn de Mogao-grotten en volgens Noorse media sprak koningin Sonja op het vliegveld de wens uit om de grotten te bezoeken.

Harald en Sonja zijn overigens niet alleen afgereisd naar het oosten. Er is een grote delegatie uit de politiek en het bedrijfsleven mee. Later op het programma staat onder meer een gesprek met president Xi Jinping.