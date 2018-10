Concert Lorde afgelast, boete voor activisten

De advocaat die activisten Justine Sachs en Nadia Abu-Shanab voor de rechter sleepte, deed een beroep op een omstreden wet uit 2011. Die maakt het mogelijk mensen aan te klagen die oproepen tot een boycot van de staat Israël. Sachs en Abu-Shanab hadden Lorde in een open brief gevraagd haar concert te annuleren.

Lorde maakte eind vorig jaar bekend niet op te zullen treden in Tel Aviv. De drie gedupeerde jongeren kregen daarna hun geld terug, maar zouden ook zijn beschadigd in hun ’artistieke welzijn’. Het vonnis is volgens hun advocaat een duidelijk signaal dat oproepen tot een boycot van Israël bestraft kan worden.