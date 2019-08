Eva Jinek maakt toch kans op een Televizier-ring

Ⓒ BSR Agency

Eva Jinek heeft toch nog kans om aan de haal te gaan met de Gouden Televizier-Ring 2019. De talkshow van Eva Jinek heeft een wildcard gekregen van de organisatie. Andere wildcards waren er voor All Together Now (RTL 4), De slimste mens (KRO-NCRV), Even tot hier (BNNVARA) en Oogappels (BNNVARA).