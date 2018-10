Fans tatoeëren gezicht op borstkas Zayn Malik

Het wassenbeeld van oud One Direction-zanger Zayn Malik is donderdag onthuld in Madame Tussauds Amsterdam. Dit gebeurde onder toeziend oog van vlogger Jiami Jongejan en een groep enthousiaste Zayn Malik-fans.

Naast dat bezoekers met hem op de foto kunnen, heeft de wassen versie van Zayn Malik een bijzondere toevoeging gekregen. Een techniek waar de attractie voor het eerst mee werkt, zorgt ervoor dat het hoofd van de bezoeker op het lichaam van Zayn wordt getatoeëerd. Deze tattoo blijft 15 seconden zichtbaar waarin de bezoeker genoeg tijd heeft om naast hem op de bank te gaan zitten om een selfie te maken.