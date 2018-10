Dit zijn de winnaars van het Gouden Televizier Gala!

Na een zenuwslopende avond is het nagelbijten en lange wachten voorbij: de belangrijkste televisieprijzen van het jaar zijn vergeven. En dit zijn de winnaars!

Gouden Televizier-Ring

Het lange wachten is voorbij! Beau Five Days Inside is de grote winnaar geworden van de Gouden Televizier-Ring 2018!

Zilveren Televizier-Ster

De Luizenmoeder-actrice Ilse Warringa is verkozen tot Nederlands beste actrice.

Chantal Janzen is verkozen tot beste presentatrice van Nederland.

Beau van Erven Dorens de Zilveren Televizier-Ster voor de beste presentator.

Bekijk ook: Chantal Janzen opnieuw beste presentatrice

Gouden Stuiver

De eindmusical won de Gouden Stuiver voor beste jeugdprogramma.

Bekijk ook: De eindmusical is beste jeugdprogramma

Talent Award

De Televizier Talent Award gaat naar Kaj Gorgels.

Bekijk ook: Talent Award naar Kaj Gorgels

Digital Impact Award

Een nieuwe prijs dit jaar is de Digital Impact Award. Wie is de mol? is de gelukkige winnaar van de de onderscheiding voor televisiemakers die de kijkers het best online weten te bereiken.