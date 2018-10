Nienke Plas wil graag tv-carrière

Nienke, vooral actief als vlogger, presenteerde vorig jaar Zon, zuipen, ziekenhuis: hier is het feestje. „Ik zou graag een tv-carrière hebben, maar YouTube is wel de toekomst.”

Concurrent in dezelfde categorie, Kaj Gorgels, ziet zichzelf nog niet zo snel winnen. Naast Nienke Plas is ook Ellie Lust genomineerd. „Genomineerd zijn is al een hele eer, maar de prijs ook pakken is wel moeilijk”, aldus Kaj. „Nienke zit in dezelfde doelgroep, en Ellie heeft ook veel fans. Ik zou zelf op Ellie stemmen als ik er niet bij zat.”