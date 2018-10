Eerste Televizier-prijs naar Wie is de mol?

De prijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, werd al op de rode loper overhandigd aan Jan Versteegh, die vorig jaar de mol was. De Digital Impact Award gaat naar televisiemakers die de kijkers ook online of via een app goed weten te bereiken. Naast Wie is de mol? waren ook Expeditie Robinson en Zondag met Lubach genomineerd.

Wie is de mol? maakte indruk met zijn app. Daarin kunnen kijkers het spel meespelen en punten verdienen als ze de juiste mol aanwijzen. Voor het populaire AVROTROS-programma was het alweer een paar jaar geleden dat het tussen de genomineerden voor een Televizier-prijs prijkte. In 2014 was de juniorversie van het spelprogramma in de race voor de Gouden Stuiver. De award voor het beste jeugdprogramma ging toen echter naar Checkpoint. In 2013 ging de Gouden Televizier-Ring naar Wie is de mol? nadat het programma vier jaar op rij achter het net viste.