Nog geen zenuwen bij Ilse Warringa

De Luizenmoeder (AVROTROS) zit bij de laatste drie kanshebbers op de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor het beste tv-programma van het jaar. Ilse is ook medeschrijver van de serie, die diverse kijkcijferrrecords brak. Daarnaast is ze genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster voor beste acteur/actrice. Ook haar collega Jennifer Hoffman, moeder Hannah in de succesvolle serie, maakt kans. De actrices grapten dat ze niet meer met elkaar praten en de hele avond hun collega Diederik Ebbinge, medeschrijver en schooldirecteur, tussen zich in houden.

Over de vraag of ze liever een Gouden Televizier-Ring willen winnen of een Zilveren Televizier-Ster, antwoordden ze instemmend „de ring.” „Dit hebben we met z’n allen gemaakt, ik heb echt tien keer liever de ring”, zei Jennifer. Ondanks dat De Luizenmoeder veel kans maakt op de prijs, riepen ze de kijkers op vooral te stemmen. „Het verleden heeft namelijk uitgewezen dat de gedoodverfde winnaar niet altijd wint”, aldus Jennifer.