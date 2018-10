Talent Award naar Kaj Gorgels

Kaj liet zijn RTL 5-collega Nienke Plas achter zich. Ook voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust was niet opgewassen tegen presentator. Kaj begon zijn carrière als YouTuber, maar tekende eerder dit jaar een tweejarig contract met RTL. Voor die zender presenteerde hij onder meer de vip-editie van Temptation Island. Ook is hij een van de professionals die de talenten in The Talent Project begeleidt.

De Televizier Talent Award ging vorig jaar naar Marieke Elsinga.