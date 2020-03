Dit zijn alle inzendingen van het Songfestival

Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en gastland Nederland zijn rechtstreeks geplaatst voor de finale, de overige landen strijden in twee halve finales op 12 en 14 mei om wie tot de 26 finalisten op 16 mei behoren.

Hierbij een overzicht van alle inzendingen van het Eurovisie Songfestival 2020:

Albanië: Arilena Ara met Shaj

Armenië: Athena Manoukian met Chains On You

Australië: Montaigne met Don't Break Me

Azerbeidzjan: Samira Efendi met Cleopatra

België: Hooverphonic met Release Me

Bulgarije: Victoria met Tears Getting Sober

Cyprus: Sandro met Running

Denemarken: Ben & Tan met Yes

Duitsland: Ben Dolic met Violent Thing

Estland: Uku Suviste met What Love Is

Finland: Aksel Kankaanranta met Looking Back

Frankrijk: Tom Leeb met The Best In Me

Georgië: Tornike Kipiani met Take Me As I Am

Griekenland: Stefania met Superg!rl

Ierland: Lesley Roy Story met Of My Life

IJsland: Daði & Gagnamagnið met Think About Things

Israël: Eden Alene met Feker Libi

Italië: Diodato Fai met Rumore

Kroatië: Damir Kedzo met Divlji Vjetre

Letland: Samanta Tīna met Still Breathing

Litouwen: The Roop met On Fire

Malta: Destiny Chukunyere (lied nog niet bekend)

Moldavië: Natalia Gordienko met Prison

Nederland: Jeangu Macrooy met Grow

Noord-Macedonië: Vasil met You

Noorwegen: Ulrikke met Attention

Oekraïne: Go_A met Solovey

Oostenrijk: Vincent Bueno met Alive

Polen: Alicja Szemplińska met Empires

Portugal: Elisa met Medo de Sentir

Roemenië: Roxen met Alcohol You

Rusland: Little Big (lied nog niet bekend)

San Marino: Senhit (lied nog niet bekend)

Servië: Hurricane met Hasta La Vista

Slovenië: Ana Soklic met Voda

Spanje: Blas Cantó met Universo

Tsjechië: Benny Cristo met Kemama

Verenigd Koninkrijk: James Newman met My Last Breath

Wit-Rusland: VAL met Da Vidna

Zweden: The Mamas met Move

Zwitserland: Gjon’s Tears met Répondez-moi