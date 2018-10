’Tv-slet’ Beau sluit geen enkel programma uit

„Ik ben natuurlijk een slet”, lacht Beau voor de camera van ANP op de rode loper van het Gouden Televizier-Ring Gala. „Ik vind alles leuk.” Nu zegt de presentator, die donderdag in de race is voor de Gouden Televizier-Ring en de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator, „dat soort programma’s wel eerder af.” „Als ik iets kan doen wat maatschappelijk georiënteerd is, denk ik wel vaak: o, dat vind ik wel leuk.”

Beau hoopt iets te leren van de programma’s die hij maakt. „Dat is ook voor mezelf interessant. Eigenlijk doe ik daar niet zo veel voor”, geeft de presentator toe. „Ik ga naar binnen in die wereld en hoop dat die mensen zich dan openstellen. Zij doen het, ik doe het eigenlijk niet.”

Medaille

Donderdagavond hoopt Beau dan ook vooral op de Gouden Televizier-Ring. „Dat is het mooiste wat er is. Hoe vaak kom je nou daar dichterbij? Ik heb er twintig jaar over gedaan.” Hij durft nergens op te rekenen. „Het is een longshot, maar ik vind het al fantastisch dat we erbij staan.”

Voor het Gouden Televizier-Ring Gala had Beau een bijzondere medaille op zijn jasje gespeld. „Ik zeg er nooit zo veel over, maar Willem-Alexander...”, grapt hij. „Nee, dit is de tweede keer dat mijn zoon Jan de Avondvierdaagse heeft gelopen.”