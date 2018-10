Video verklapt deelname Chantal aan CBS-show

Dinsdag bevestigde Chantal al aan RTL dat zij en Angela Groothuizen meewerken aan ’een Amerikaans programma’. Ze mocht alleen niet zeggen om welke show het gaat.

The World’s Best is een nieuwe talentenjacht die Corden presenteert. Chantal en Angela nemen plaats in een vijftigkoppige jury van entertainmentexperts uit de hele wereld. Ook is er een gewone jury die bestaat uit Drew Barrymore, RuPaul Charles en Faith Hill.