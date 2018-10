Beau wint Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator

In zijn speech keek Beau kort terug op zijn al lange carrière. Zo noemde hij zijn deelname aan Sterren dansen op het ijs ’een nachtmerrie’. „Ik werd gedwongen. Alles faalde dus ik moest wel. Ik stond daar met mensen, ik kende hun naam niet eens. Maar kijk eens jongens”, zei hij in het bijzonder tegen zijn zoons, „jullie vader heeft eindelijk iets gewonnen.”

Voor Beau is het de eerste keer dat hij de prestigieuze publieksprijs mee naar huis mag nemen. Vorig jaar zag hij de Ster nog aan zijn neus voorbij gaan. Toen was Wilfred Genee de beste presentator volgens televisiekijkend Nederland. Beau maakt donderdag ook nog kans op de ’hoofdprijs’ van de avond. Beau Five Days Inside is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

Voor de Zilveren Televizier-Ster waren ook Johnny de Mol en Humberto Tan in de race. Wilfred Genee won de prijs vorig jaar, mede dankzij een actie van zijn VI-collega’s.