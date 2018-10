Dries wil volgend jaar dé Ring om zijn vinger

„Ik denk dat dit programma, Effe geen cent te makken, als je alle acht afleveringen hebt gezien, dat het niet kansloos is”, schat Dries. Met zijn twee zoons Dave en Donny en vrouw Honoria leefde hij een maand lang op bijstandsniveau. „De serie loopt nu drie afleveringen en de reacties zijn erg leuk.”

Dat ze voor Effe geen cent te makken maar een maandje ’arm’ waren, was voor de Roelvinkjes lang genoeg. „We waren wel blij allemaal dat het er weer op zat. De eerste dagen dachten we: we slaan ons er wel doorheen. Maar het werd toch steeds zwaarder. Je voelde gewoon: gelukkig is het maar een maand. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd: stel je eens voor dat dit een jaar is. Dat je helemaal gaat wennen aan geen geld, geen leuke meubels, niet meer uitgaan. Poeh, dat waren we niet gewend.”

Als Dries mag kiezen, schuift hij volgend jaar liever de Gouden Televizier-Ring om zijn vinger dan dat hij de Ziggo Dome een paar keer uitverkoopt. „Ik heb al verschillende leuke concerten gegeven in Amsterdam, van het Ziggo Dome lig ik nou niet zo wakker. De Ring zou toch geweldig zijn.”