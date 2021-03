Krijgt Catherine door Meghan koekje van eigen deeg?

Meghans grootste frustratie binnen het Britse koningshuis? Er wordt van alles over je geschreven en je kunt er geen weerwoord op geven. ’Karaktermoord’ noemde ze het. Toen ze eindelijk bevrijd van het Britse koninklijke huis kon spreken, wilde ze in het explosieve interview met OPRAH dan ook dolgraag misverstanden in haar ogen rechtzetten. Daarmee heeft ze haar schoonzus CATHERINE nu precies in de positie gebracht die ze zelf zo haatte.