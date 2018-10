Kim Kardashian ziet vrijgelaten Alice weer

Johnson werd 21 jaar geleden veroordeeld tot levenslang nadat ze was gearresteerd voor een drugsgerelateerd misdrijf. Kardashian nam het onrecht zwaar op en vroeg president Donald Trump haar vrij te laten.

De twee verschenen samen op het hoofdkwartier van Google om te praten over gevangenishervorming. Op dezelfde dag lunchte Kardashians echtgenoot, Kanye West, met Donald Trump in het Witte Huis. Ook hij praatte met de president over veranderingen in het gevangenissysteem.