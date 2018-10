Melania Trump geeft zich bloot

Ze zullen op de bureaus gedanst hebben bij ABC, een van de grootste omroepbedrijven in Amerika. Eindelijk, het was ze gelukt om MELANIA TRUMP te strikken voor een zeldzaam groot interview op televisie. Die megaprimeur wordt vanavond om tien uur, Amerikaanse tijd, uitgezonden en zal waarschijnlijk voor een kijkcijferexplosie zorgen.

Want sinds haar man DONALD in januari 2017 president werd, heeft Melania in het openbaar nauwelijks iets van zich laten horen. Nu heeft ze interviewer TOM LLAMAS beloofd dat ze op ál zijn vragen eerlijk antwoord zal geven.

Bovenaan het wensenlijstje van de Amerikaanse kijker staat natuurlijk het antwoord op de vraag wat ze vindt van alle, vermeende natuurlijk, liefdesescapades van Donald Trump. En dus horen we Llamas in een ronkende teaser daar alvast naar vragen, haar antwoord voor het publiek nog even verborgen houdend.

Opschudding

Ook aan bod komt haar ronduit bekritiseerde kledingkeuze ter sprake. Want ook weer in Afrika, waar ze haar eerste soloreis net achter de rug heeft en waar ook het bewuste interview plaatsvond, zorgde de First Lady voor opschudding door een safari te maken, gekleed in bijpassend kostuum maar op het hoofd een tropenhelm. Die wordt in Afrika nog altijd gezien als symbool van koloniale onderdrukking. En wat bezielde haar om een migrantenkamp te bezoeken, gekleed in een jas met als opdruk: ’I really don’t care. Do you?’

Opvallend was echter wel hoe Melania zichzelf presenteerde in het door haar man zo vaak verfoeide continent. Ze bleek ineens te kunnen lachen en nog goed ook. Wie die beelden vergelijkt met het ’type-ijskonijn’ dat ze vaak laat zien als ze wordt vastgelegd naast haar echtgenoot, weet niet wat hij ziet.

#MeToo

Natuurlijk gaat het in het interview ook over #MeToo en wordt daarin aangehaald wat haar Donald ooit geroepen heeft: ’Mannen met macht kunnen alles maken, dus ’grab them by the pussy’. De presidentsvrouw herhaalde, zo is ook al te zien in een kort fragment, haar stelling van een paar jaar geleden. ,,Ik steun die vrouwen echt wel, maar ze moeten ook bewijzen tonen. Je kan niet zomaar zeggen: ’Ik werd seksueel aangerand’ of ’Jij hebt me dat aangedaan’, want soms gaat de media te ver en de manier waarop ze een verhaal dan brengen, is niet correct. Vrouwen die naar voren komen als slachtoffer, moeten er ook op voorbereid zijn dat ze hun beweringen kunnen bewijzen. Als je iemand beschuldigt, toon dan het bewijs.’’