E.T.’s vriendje ’speelt’ nu met Michiel Huisman

Ergens rond de feestdagen is hij vast weer ergens te zien, het meesterwerk van STEVEN SPIELBERG dat in 1982 iedereen in zijn greep hield: E.T.! Op elfjarige leeftijd speelde HENRY THOMAS (47) daarin de hoofdrol. Hij was het jongetje Elliott dat op zijn fiets, met zijn buitenaardse vriendje in een boodschappenkistje voorop, rondreed en hem in veiligheid bracht.

In E.T. speelde Henry Thomas een heldenrol. Ⓒ Hollandse hoogte

’E.T. part II’ kwam er nooit, hoewel Hollywood en de wereld daarom schreeuwden, en Henry raakte anders dan DREW BARRYMORE wat in de vergetelheid. Hij bleef acteren, speelde sinds zijn debuut weliswaar in meer dan veertig films, maar wist natuurlijk nooit zelfs maar in de buurt te komen van het succes van zijn eerste film…

Deze week bezocht hij een Comic Con in New York, waar fans met hun helden van vroeger op de foto mogen en hij vertelde daar uitgebreid over een rol die hij te pakken heeft in een nieuwe Netflix-serie.

In The Haunting of Hill House speelt de acteur, die zegt eigenlijk een hekel te hebben aan horror, dit jaar een vrij grote rol. Vanaf dit weekend is het resultaat, met ’onze’ MICHIEL HUISMAN als Steven Crain, te zien. Nietsvermoedende kijkers zullen echter in het karakter Hugh Crain waarschijnlijk nooit het jongetje herkennen dat zich destijds om de verdwaalde E.T. bekommerde.