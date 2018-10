Saskia en Kluun: op IBIZA sloeg de vonk over!

Altijd lekker, een paar dagen naar een vriendin die een prachtig huis heeft op Ibiza. Maar voor KLUUN, die op het party-eiland medebestseller-auteur SASKIA NOORT bezocht, kreeg deze logeerpartij, net als voor haar, een verrassend vervolg!

De magische krachten die dit eiland op de Balearen krijgt toegeschreven, hebben hun wonderlijke werking weer gedaan. RAYMOND VAN DE KLUNDERT (Komt een vrouw bij de dokter, De Weduwnaar, DJ) kreeg er plotselinge warme gevoelens voor Saskia. En die bleken wederzijds…

Weekblad PRIVÉ onthult deze week de bijzondere band tussen beide auteurs, die in de betere boekhandel al jarenlang naast elkaar liggen, maar dat sinds die Ibiza-trip nu ook in levenden lijve zoveel mogelijk doen!

"Wat is dít!?"

,,Het is heel wonderlijk gegaan’’, weet een insider, die het hele verhaal van een van beiden hoorde. ,,Ze gaan al járen goed met elkaar om. Gewoon als vrienden, ze aten wel eens samen. Gingen samen naar een première of naar boeken-events in het land, maar in de loop van deze zomer voelden ze dat er meer aan de hand was en kwamen ze tot het romantische besef dat er wederzijdse aantrekkingskracht was. En nu zitten ze in de fase dat ze allebei denken: ’Wat is dít!?”’

Woordvoerders van de twee schrijvers proberen het nieuws wat te downplayen. Raymond en Saskia werden er nogal door overvallen dat het nieuws op straat lag, maar hun zegslieden konden er niet langer omheen en moesten wel toegeven dat zij tegenwoordig ’méér zijn dan alleen vrienden.’

Dat nieuws hadden zijzelf immers ook al in kleine, niet even discrete, kring gedeeld. De ontwikkelingen van de laatste tijd zouden voor Raymond en vooral voor Saskia zelfs wat ’verwarrend’ zijn geweest, omdat het niet vaak zal voorkomen dat na een hechte vriendschap, die al zo’n tien jaar teruggaat, ineens en bij allebei een vonk overspringt.

,,Dat is magisch. En dat is Ibiza’’, zegt de PRIVÉ-bron.

"Nu ook als liefdeskoppel een uitgelezen combi"

In Amsterdam, waar ze allebei wonen nadat Saskia haar geliefde kunstenaarsdorp Bergen verliet, is het nieuwe stel nog nauwelijks samen gespot. Het lukte ze dan ook prima hun relatie verborgen te houden en in alle rust te ontdekken of deze ontwikkeling een zomerse bevlieging was of, wel degelijk, méér dan dit. Het laatste lijkt het geval.

En zo heeft het jaarlijkse Boekenbal, in de Stadsschouwburg straks, weer een nieuw glamourstel om naar uit te kijken. Beiden verkochten miljoenen boeken en horen tot de top van hun generatie en vormen nu bovendien als liefdespaar dan ook een ’uitgelezen’ combi!