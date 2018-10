Beau raakt Ring ’waarschijnlijk kwijt’

„Ik ga hem aan mijn vrouw geven, anders raak ik hem kwijt”, zei de presentator, die niet één, maar twee keer in de prijzen viel tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Beau won ook de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentator en mag zich daarmee de winnaar van de avond noemen.

Beau vindt het ongelooflijk dat het publiek hem zo beloonde voor zijn werk. „Ik dacht: ik geloof het gewoon niet”, herinnert hij zich het moment waarop hij hoorde dat Beau Five Days Inside de Ring had gewonnen. Het programma versloeg De Luizenmoeder en Expeditie Robinson. „Je hebt dat soort momenten, dat zie je wel eens op televisie, dat iemand het echt niet gelooft. Ik dacht echt: ik geloof het gewoon niet. Ik vond het weird.”

Intiem

Hoewel Beau de Televizier-Ring al een uur om zijn vinger heeft, is hij nog steeds vol ongeloof. „Maar ik ben supertrots. Vooral omdat we dit voor elkaar hebben gekregen met een heel klein ploegje. We komen heel intiem in tehuizen waar je normaal eigenlijk nooit binnenkomt.”

Beau hoopt dat hij bij het in ontvangst nemen van de Ring niet is vergeten de mensen die hij portretteerde te bedanken. „Die mensen hebben zich blootgegeven, daarom hoop ik ook dat ik dat gezegd heb. Het is dankzij hen dat ik het voor elkaar heb gekregen. Zij hebben zich blootgegeven en ik ben alleen maar naar binnen gelopen.”