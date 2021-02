Robbie Williams nu ineens weer Zwitser!

De zanger heeft de warmte inmiddels alweer verruild voor een nieuw onderkomen… in Zwitserland!

Afgelopen herfst bracht hij daar met zijn vier kinderen enkele maanden door en het land is hem kennelijk goed bevallen. Robbie zegt te houden van de ontspannen levenswijze van de Zwitsers in hun rijke natuur en zou nu zelfs plannen hebben zich blijvend te vestigen in de omgeving van Genève.

Volgens Britse media, die de ster al sinds Take That op de voet volgen, heeft hij daar voor 27 miljoen euro een 356 vierkante meter grote villa met uitzicht over het meer gekocht. De ingrijpende verhuizing vanuit Californië, via de Caraïben naar de Zwitserse bergen, zou nu zijn liefste wens zijn. De rust, de bergen en het uitzicht over het Meer van Genève gaven de doorslag. Van de exclusieve golfclub in de stad is hij al sinds de herfst lid. Daar zou Robbie ook de zakenman hebben ontmoet die hem nu heeft geholpen bij de aanschaf van zijn villa.