Prinses Eugenie doodzenuwachtig voor grote dag

„Het is zenuwslopend en een beetje eng, al die dingen die komen kijken bij een bruiloft. Maar uiteindelijk mag je met de persoon trouwen van wie je houdt”, aldus de dochter van prins Andrew over haar verloofde, Jack Brooksbank.

Haar vader geeft Eugenie vrijdag in de St. George Chapel van Windsor Castle weg. De prinses grapte dat ze hem op het hart heeft gedrukt het rustig aan te doen. „Ik heb tegen m’n pa gezegd dat als hij te snel loopt, we niet meer met hem praten. Dus hij zal heel hopelijk heel langzaam lopen.”

In het interview blikten de prinses en haar aanstaande echtgenoot terug op hun eerste ontmoeting zeven jaar geleden in Zwitserland, waarbij de twee elkaar volgens de bruidegom in eerste instantie vooral aanstaarden. „En toen kwam je naar me toe en schudde je m’n hand”, aldus Eugenie. „Ik werd heel nerveus en voelde vlinders.” De prinses verklaarde dat ze nog dezelfde dag haar moeder, Sarah Ferguson, heeft gebeld om haar te vertellen over de leuke man die ze had ontmoet.

Eugenie en Jack trouwen vrijdag om 12 uur. De prinses en haar vader komen volgens Daily Mail aan in een Rolls Royce uit 1950 die koningin Elizabeth voor de gelegenheid heeft uitgeleend. Achterneefje en -nichtje George en Charlotte zijn bruidsjonker en bruidsmeisje. Het is nog altijd onduidelijk of Eugenies grootvader prins Philip bij de bruiloft zal zijn. De 97-jarige ontving donderdagavond een aantal militairen op Windsor Castle, wat er volgens Britse media op duidt dat hij ook aanwezig zal zijn bij de huwelijksplechtigheid van zijn kleindochter.