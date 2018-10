Kaj Gorgels krijgt standje moeder na winnen Talent Award

„Ik ga naast m’n moeder zitten en zeg: wat heb ik gezegd? Ze zegt: nou, een hoop, maar je hebt niet je management bedankt”, schetste Kaj het moment waarop hij met de Talent Award in zijn hand weer in de zaal ging zitten voor de camera van het ANP. „Zo blijven moeders hè, dat is het gevaar als je je moeder meeneemt naar dit soort evenementen, dat je meteen een tik op je achterste krijgt.”

Kaj had totaal niet verwacht dat hij in de prijzen zou vallen. „Ik was best wel verbaasd. Het was ook ineens heel snel, ik wist eigenlijk niet dat de Talent Award als eerste werd uitgereikt. Toen was het ineens: Kaj Gorgels. Ik dacht: kut, ik moet naar het podium en nog wat zeggen ook. Ik was wel blij, maar ik moest daar ineens gaan staan.”

Schamen

Hoewel Kaj zijn onderscheiding „echt super top” vindt, schaamt hij zich voor zijn bedankspeech. „Dat was het hele ding, ik sta daar en dacht: ’O ja lul, misschien had je toch even moten nadenken over wat je hier gaat zeggen’. Aan de andere kant, wat moet je zeggen? Volgens mij moet je gewoon zeggen wat er op dat moment in je opkomt.” Zijn management bedanken kwam dus niet direct in Kaj op. „Daar schaam ik me echt diep voor. Dat had ik dus niet vergeten als ik een speech had voorbereid.”

De ’fout’ is Kaj vergeven, door zowel zijn management als zijn moeder. „Moeders is heel erg blij. Ze was superzenuwachtig, maar ze begint te wennen en het zou me niks verbazen als ze hier nu elk jaar rondloopt en zegt: ’Moet je nog een foto van mij maken? Ik ben de moeder van Kaj’”, grapt de presentator. „Nee. We gaan een feestje bouwen. Ik heb morgen vrij en zie wel waar het schip strandt.”