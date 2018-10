Sterren boos over Kanye Wests bezoek aan Trump

Rapper T.I. richtte zich op Instagram tot zijn collega: „Eens was het een genoegen om met je te werken. Nu schaam ik me ervoor met je geassocieerd te worden.” In zijn lange post noemde T.I. Kanye onder meer ’verachtelijk, zwak en ongevoelig’ en schrijft hij: „Als je goed luistert, kun je de tranen van je voorvaderen op de grond horen vallen.”

Comedian Chelsea Handler twitterde: „Kanye ziet Trump als een vaderfiguur. Een keer raden wie Kanye niet als zoon ziet?.” Chelsea Peretti noemde het bezoek van de rapper op Twitter ’de hel op aarde’. Andere beroemdheden namen het Trump kwalijk dat hij op het moment dat de VS wordt getroffen door orkaan Michael, sterren ontvangt in het Witte Huis. „Net als je denkt dat we niet lager kunnen zinken, staat Kanye West in de Oval Office met verslaggevers te praten. Trouwens meneer Trump, er was een hele erge orkaan”, aldus George Takei.

Tijdens zijn niet al te samenhangende speech vertelde Kanye onder meer dat zijn Make America Great Again-pet hem een Superman-gevoel gaf, sprak hij over psychische stoornissen en leek hij te insinueren dat de I’m with her-slogan van Hillary Clinton hem niet aansprak omdat hij zonder vader is opgegroeid.

