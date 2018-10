Ramses Shaffy-klassieker opnieuw uitgebracht

Stichting Ramses Shaffy – die jonge podiumkunstenaars stimuleert en ondersteunt – gaf toestemming voor het opnieuw uitbrengen van het nummer uit 1971. Jared Grant (26), die het in 2015 schopte tot de halve finales van The Voice of Holland, stak het lied in een nieuw jasje.

Aan het nummer werkt Grants twaalfkoppige band met blazers mee, maar ook een koor van mensen die reuma hebben en ambassadeur van ReumaNederland Anita Witzier. Witzier: „Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder is een lied waar veel mensen met reuma zich in herkennen. Reuma is een ziekte van uitersten. De ene dag kun je de hele wereld aan, de andere dag kom je de trap niet op. Er is behoorlijke vechtlust nodig om daar iedere dag mee om te gaan en daar mogen we best eens onze bewondering voor uitspreken. Ook naar onszelf als patiënt. Dat doen we met dit nummer.”

Op de website van patiëntenorganisatie ReumaNederland staat dat er uiteindelijk nog een nieuwe versie van de single wordt uitgebracht, waarin nog veel meer stemmen van mensen met reuma worden verwerkt. Iedereen die daaraan mee wil doen kan dat inzingen op de website van de organisatie.