Ook dokter die haar leven veranderde, is bij huwelijk Eugenie

Het gaat om arts Jan Lehovsky, onthult Eugenie’s moeder Sarah Ferguson. Hij opereerde prinses Eugenie toen ze 12 jaar oud was en gediagnosticeerd werd met scoliose, een verkromming in de wervelkolom in de rug. Samen met ander personeel van het Royal National Orthopedic Hospital (RNOH) is hij uitgenodigd voor het huwelijk.

Volgens Sarah Ferguson moesten zij wel aanwezig zijn, omdat het dankzij hen is ’dat Eugenie met rechte rug naar het altaar kan lopen’. In gesprek met The Evening Standard zegt ze: „Ze had echt een ernstige bocht in haar wervelkolom. Ze is echt een uitzonderlijk voorbeeld van het geweldige werk van de RNOH.” Ze vindt de trouwdag van haar dochter dan ook niet alleen geweldig voor henzelf: „Hierom is de trouwdag ook zo bijzonder: het biedt hoop voor elk kind dat lijdt aan scoliose.”

De operatie duurde acht uur en daarna lag Eugenie nog drie dagen op de Intensive Care en een week in het ziekenhuis om te herstellen. In 2012 werd zij beschermvrouwe van het ziekenhuis en in 2014 opende ze er een kinderafdeling.

