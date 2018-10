Rechtbank buigt zich over Top 40

Radio 538, die de Top 40 al ruim 25 jaar op vrijdagmiddag uitzendt, stopt begin november met de uitzendingen op de FM-zender. Het radiostation introduceert dan de 538TOP50 op de FM-zender en verhuist de Top 40 naar een onlinezender en geeft de hitlijst ook een plek op DAB+, de digitale opvolger van FM.

Het kort geding tegen Radio 538 is aangespannen door Stichting Nederlandse Top 40 onder voorzitterschap van Erik de Zwart. De stichting eist dat de radiozender de Top 40 tot eind dit jaar blijft uitzenden op de FM. In januari verhuist de Top 40 naar Qmusic.

De Top 40 is al 54 jaar in de Nederlandse ether te horen. Op deze dag van het kort geding staat het Nederlandse rapduo Frenna en Lil Kleine voor de vierde week achtereen bovenaan met hun hit Verleden Tijd. George Ezra staat met Shotgun voor de vierde achtereenvolgende week op nummer 2. Sam Smith en Calvin Harris keren vrijdag met Promises terug in de top 3.

Calvin Harris, die ondertussen met One Kiss ook nog eens 26 weken in de lijst staat, mag zich vanaf deze week de meest succesvolle Britse man noemen die ooit in de Top 40 heeft gestaan. De 34-jarige Britse dj en producer overtreft deze week de prestaties van Robbie Williams die de titel sinds 2009 op zak had.