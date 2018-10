Eerste gasten arriveren op huwelijk Eugenie

Van model Cara Delevingne, de Beckhams en zanger Robbie Williams, op de gastenlijst voor het huwelijk van prinses Eugenie en Jack Brooksbank prijken al evenveel grote namen als op die van Harry en Meghan destijds. Hollywoods beroemdste koppel George Clooney en Amal kunnen vandaag helaas voor de fans niet gespot worden; zij lieten verstek gaan. Alsnog blijft er dan genoeg te kijken over: ook Kate Moss, Naomi Campbell, Ellie Goulding, James Blunt, Elton John en Eddie Redmayne komen binnenlopen.

Gastvrouwen met rode capes die fladderen in de stevige wind die staat, heten de binnendruppelende gasten welkom. Sommigen kunnen het niet laten toch even een selfie voor het paleis te maken. Het orgel is inmiddels begonnen te spelen. De vrouwelijke gasten die een hoed dragen, grijpen er regelmatig naar, om te voorkomen dat de harde wind de veelal kunstzinnig uitgevoerde hoofddeksels meevoert.

Een gast is al een hoedje verloren Ⓒ Hollandse Hoogte

De entree van de beroemdheden en andere genodigden, onder wie de arts die het leven van Eugenie veranderde, duurt tot half elf Britse tijd, half twaalf Nederlandse tijd. Vanaf dan zullen de koninklijke gasten arriveren. Eerder was al bekend dat prins Charles alleen komt, aangezien Camilla andere verplichtingen heeft.

Bekijk ook: Meer opvallende afzeggingen bij huwelijk prinses Eugenie