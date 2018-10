Ontslagen Buckingham klaagt Fleetwood Mac aan

In rechtbankdocumenten die Billboard inzag ontkent de gitarist het verhaal dat hij uit de band is gezet omdat hij liever solo ging toeren dan met Fleetwood Mac. Buckingham bekent dat hij de band heeft gevraagd de tournee uit te stellen tot later in het jaar zodat hij zijn solo-album kon promoten, maar zegt dat hij het accepteerde toen de rest van de bandleden dat weigerde.

De muzikant stelt dat hij ook akkoord is gegaan met de wens van zangeres Stevie Nicks om hooguit drie keer per week op te treden. Hij zegt dat hij weliswaar van plan was de rest van de tijd solo-concerten te geven, maar dat Fleetwood Mac altijd prioriteit zou hebben gehad. Desondanks werd Buckingham eerder dit jaar naar eigen zeggen zonder waarschuwing uit de band gezet. Hij zou de andere leden verschillende keren hebben geprobeerd te bereiken om uitleg te vragen, maar geen van hen zou zijn telefoontjes hebben beantwoord.

De 69-jarige artiest maakte tussen 1975 en 1987 deel uit van de band en keerde tien jaar later terug. Hij behoort niet tot de oprichters van Fleetwood Mac, maar schreef wel grote hits als Go Your Own Way, The Chain en You Make Loving Fun.