Jan Versteegh vindt dit heel erg van Wie is de Mol?

„Weet je wat nou erg is? Daar ga ik eens even mijn beklag over doen: als je mol bent, dan ken je het hele seizoen. Elke opdracht, elke kandidaat, alles. En dan ben je het seizoen erna niet meer de mol en dan mag je niks weten”, raasde Jan voor de camera van het ANP. „Ik weet niet één kandidaat, ik weet niet wie de mol is, ik weet niet één opdracht. I’m left alone in the dark, dat is gewoon niet makkelijk.”

Jan mocht donderdagavond de eerste prijs van de avond, de nieuwe Digital Impact Award in ontvangst nemen. De prijs voor het programma dat de kijker het beste online of via een app wist te bereiken ging naar Wie is de mol?. „Art was al weg en Rik heeft nog geen seizoen gedaan, ja, dan moet je toch iemand bellen”, grapte Jan over waarom hij de award in ontvangst nam.

„Ik ga eigenlijk alsnog met lege handen naar huis. Deze prijs is niet voor mij, maar voor de appbouwers”, vertelde Jan, die in het meest recente seizoen van Wie is de mol? de rol van saboteur voor zijn rekening nam. „De eer gaat naar die mensen die hem gebouwd hebben. Zij nemen hem ook mee naar huis, ik hou hem hier alleen maar even vast.”