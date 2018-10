Ozzy Osbourne zegt ook rest van tournee af

Eerder moest de 69-jarige al drie concerten in Californië afzeggen in verband met de eerste operatie. Nu komen daar nog eens vier optredens bij. In een statement zegt de zanger dat hij hoopt de gecancelde concerten in 2019 in te halen.

„Ik baal er zo van dat ik deze shows moet afzeggen”, aldus Ozzy in de verklaring. „De tournee ging heel erg goed en we keken er naar uit om deze laatste optredens te geven. We hopen dat iedereen geduld heeft en we zien ze graag tijdens de shows volgend jaar.”

De No More Tours 2-toer van Ozzy is zijn laatste wereldtournee. Na de afgezegde optredens stond al een rustperiode gepland. De toer gaat eind januari verder in Europa en doet in het voorjaar Australië en Nieuw-Zeeland aan. Nederland staat voorlopig niet op het programma van de rocker.