Keira Knightley: ’Ik heb Catherine niet gekleineerd’

In het essay dat Keira schreef voor een boek over feminisme, gaf ze af op het fotomoment van Catherine enkele uren na de geboorte van dochter Charlotte in 2015. Met de stralende kiekjes van de hertogin van Cambridge wordt volgens de actrice ’de bloederige realiteit van een bevalling’ verzwegen. „Zeven uur na je gevecht met leven en dood, zeven uur nadat je lichaam open was gebroken en er bloederig, schreeuwend leven uitkwam. Laat niets zien, zeg niets”, schreef Keira onder meer in het stuk, dat ze richtte aan haar eigen dochter Edie die een dag voor Charlotte werd geboren.

De actrice vindt dat haar woorden uit hun context zijn gehaald. „Mijn opmerkingen gaan volledig over onze cultuur die de waarheid van vrouwen verzwijgt en ons dwingt deze te verbergen. Ik heb absoluut niemand beschaamd op welke manier dan ook, integendeel zelfs.”