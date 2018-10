Queen Elizabeth én prins Philip arriveren bij huwelijk

De twee liepen direct door de poorten naar binnen. Net als de meeste andere gasten maakten ze geen echt contact met het publiek. Het gebrek aan warmte van de koningin werd goedgemaakt door het zonnetje dat plotseling doorbrak. „Goede timing”, schrijft iemand bij de livestream van het huwelijk.

Het was tot het laatste moment was het onduidelijk of Philip de bruiloft zou bijwonen. De echtgenoot van de Queen wilde eerst kijken hoe hij zich zou voelen. Wel ontving hij donderdagavond al een aantal militairen op Windsor Castle, wat er volgens Britse media op duidde dat hij ook aanwezig zou zijn bij de huwelijksplechtigheid van zijn kleindochter.

Verrast waren fans ook: koningin Elizabeth droeg een kleur die nog niemand van de toeschouwers geraden had, al hadden ze ijverig pogingen gedaan. Niet het verwachte lichtblauw, of roze, of geel droeg de Queen, maar wit, tegen heel lichtblauw aan. „Wit; dat had niemand van ons kunnen raden.”

Vlak voor haar komst arriveerden de moeder van de bruid, Sarah Ferguson en zus Beatrice.

Beatrice en Sarah Ferguson Ⓒ Hollandse Hoogte