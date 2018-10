Prinses Eugenie en Jack Brooksbank geven jawoord

Nadat Jack een ring omde vinger van Eugenie schoof, legden ze vervolgens hun trouwgeloften af. Daarna werd hun huwelijk ingezegend. Vervolgens heeft Andrea Bocelli het Ave Maria ingezet. In de kerk zat het bomvol, er moesten zelfs stoelen bijgezet worden, omdat Eugenie voor deze plechtigheid meer gasten had uitgenodigd dan er plaatsen in de kerk waren.

Koningin Elizabeth zat in de kerk mét prins Philip, die vrijdagochtend zou beslissen of hij zou meekomen. Eerder liet prinses Eugenie weten dat de koningin, haar grootmoeder, erg blij was met hun huwelijk. „Zij wist van onze liefde direct vanaf het begin, als een van de weinigen en was ongelooflijk blij voor ons en wenste ons al het goede.”

Prinses Eugenie Ⓒ REUTERS